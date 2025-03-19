Более 860 дел о хищениях на 4,5 млрд руб. при реализации нацпроектов возбудили в 2024 г.

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил о сотнях уголовных дел, связанных с реализацией национальных проектов.

"Только за прошлый год по материалам прокуроров возбуждено 863 уголовных дела о хищениях и иных преступных посягательствах более чем на 4,5 млрд рублей", - сказал он в среду на заседании коллегии надзорного ведомства.

Генпрокурор также отметил, что прокурорами пресечено свыше 91 тыс. нарушений, что позволило ввести в эксплуатацию сотни социальных объектов для миллионов граждан. А также ориентировал коллег контролировать новые нацпроекты.

"Необходимо вникнуть в суть каждого стартовавшего в этом году национального проекта, своевременно определить зоны особого контроля, предмет и периодичность проверок", - сказал Краснов.