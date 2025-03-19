Пожар произошел на Яйском НПЗ в Кузбассе

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Пожар произошел в Анжеро-Судженске Кемеровской области на территории Яйского НПЗ. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В свою очередь губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем телеграм-канале написал, что возгорание ликвидировано в 17:07 (13.07 по Москве).

"Привлекалось 10 единиц пожарной техники. Спасатели продолжают находиться на месте для контроля ситуации. В резерве остается пожарный поезд и аэромобильная группировка ГУ МЧС по Кузбассу", - написал Середюк.

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, жертв и разрушений нет.

Комментарий АО "Нефтехимсервис" (НХС, инвестор строительства и собственник Яйского НПЗ) "Интерфаксу" пока получить не удалось

Мощность переработки Яйского НПЗ составляет 4,5 млн тонн нефти в год.

В настоящее время завод выпускает автомобильный бензин, соответствующий экологическому стандарту Евро-5.