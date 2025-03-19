Генпрокурор заявил о росте числа террористических преступлений в РФ более чем в 1,5 раза

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Игорь Краснов заявил о росте в стране преступлений террористической направленности в истекшем году более чем в 1,5 раза.

"Количество преступлений террористической направленности в истекшем году увеличилось более чем в полтора раза. Прежде всего это обусловлено непрекращающимися обстрелами мирных территорий нашей страны и атаками беспилотных воздушных судов на жилые дома, промышленные объекты", - сказал он на заседании коллегии надзорного ведомства в среду.

Количество преступлений экстремисткой направленности возросло почти на треть, половина из них совершены с использованием интернета.

"Учитывая нарастающие темпы вброса в виртуальную среду деструктивной информации, по нашим актам реагирования заблокировано свыше 75 тыс. интернет-ресурсов", - сказал Краснов.

Он поручил прокурорам продолжить системную работу по противодействию террористическим и экстремистским проявлениям в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными ведомствами.