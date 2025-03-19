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Прокуроры восстановили права более 60 тысяч участников СВО на получение соцпомощи

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что прокурорам в прошлом году удалось восстановить права десятков тысяч участников специальной военной операции и членов их семей на получение социальной поддержки.

"Восстановлены права более 60 тыс. бойцов и членов их семей на получение 3 млрд руб. социальной помощи. Устранен дисбаланс денежного довольствия военнослужащих, охраняющих госграницу", - сказал он в среду на заседании коллегии ведомства.

По словам генпрокурора, особое внимание уделялось состоянию законности в войсках. Совместная с Минобороны РФ работа позволяла оперативно преодолевать проблемы комплектования воинских частей, поставки в них востребованных средств вооружений, боеприпасов, обеспечивать необходимый уровень госгарантий участников СВО и их близких.

Краснов пояснил, что одной из причин неполучения мер поддержки членами семей без вести пропавших военнослужащих является несвоевременная подготовка воинскими частями необходимых документов.

"Следует и впредь при участии Фонда "Защитники Отечества" средствами надзора обеспечивать надлежащее взаимодействие между военкоматами и органами соцзащиты, беззаявительное предоставление мер поддержки. Участники специальной военной операции, их родственники должны быть заблаговременно включены в списки на получение выплат, а не ходить по кабинетам чиновников с протянутой рукой", - подчеркнул генпрокурор.

Говоря о ситуации в Курской области, Краснов отметил, что она находится под его личным контролем. "Прокуроры следят за соблюдением гарантий на предоставление гражданам жилищных сертификатов, компенсационных выплат, других средств поддержки и гуманитарной помощи", - сказал генпрокурор.

Игорь Краснов Генпрокуратура РФ
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