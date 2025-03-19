С иностранцев взыскали 370 млрд руб. за незаконную добычу промысловых богатств на Дальнем Востоке

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Игорь Краснов призвал наращивать усилия по возмещению ущерба природной среде.

"В этом контексте считаю показательным взыскание по нашим искам 370 млрд руб. с резидентов Украины и Южной Кореи в связи с незаконной добычей промысловых богатств Дальнего Востока", - сказал он на заседании коллегии ведомства.

По его словам, наряду с защитой экологии достигнут и экономический эффект. Государству возвращены квоты на вылов более 200 тыс. тонн биоресурсов на 120 млрд рублей.

Также Краснов отметил, что требуют продолжения надзорные мероприятия по декриминализации отрасли лесозаготовок, пресечению противоправного выбытия земель гослесфонда и особо охраняемых природных территорий.

"По результатам этой работы в истекшем году в публичную собственность возвращено более 50 тыс. гектаров лесных угодий стоимостью 123 млрд рублей, взыскано 3 млрд рублей ущерба, причиненного преступлениями", - сказал генпрокурор.

Также за государством сохранены права на 80 тыс. гектаров леса бывших коллективных хозяйств.