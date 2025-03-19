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Поправки о налоговых льготах для новых инвестпроектов на Курилах прошли I чтение

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который отменяет запрет на применение налоговых преференций для отдельных новых юридических лиц, зарегистрированных на Курилах после 1 января 2022 года.

Законопроект № 840725-8 в феврале внесло в парламент правительство.

По действующему законодательству, организация, зарегистрированная на Курильских островах, освобождается от исполнения обязанностей налогоплательщика до 31 декабря 2046 года, но только если она была зарегистрирована после 1 января 2022 года.

При этом получателем налоговых льгот не может быть новая организация, если 50% или больше ее доли принадлежит лицу (или связанным с ним компаниям), которое уже владеет такой же долей в другой компании, зарегистрированной на Курилах до 1 января 2022 года.

Законопроект снимает оба эти ограничения для компаний, если их новый инвестиционный проект соответствует критериям правительства и одобрен правительственной комиссией по развитию Дальнего Востока.

При этом запрет на применение льгот для реорганизованных, а не взаимозависимых компаний остался.

"Предлагаемые изменения не затронут установленные запреты на применение льготных условий ведения предпринимательской деятельности лицами, созданными в результате реорганизации организаций, зарегистрированных на территории Курильских островов до 1 января 2022 года, либо реорганизованными путем присоединения к ним организации, зарегистрированной на территории Курильских островов до 1 января 2022 года", - говорится в пояснительной записке.

Как считают авторы законопроекта, его принятие позволит реализовать 16 новых инвестиционных проектов на Курилах, общий объем вложений в которые оценивается в 12,4 млрд рублей, с созданием 400 новых рабочих мест.

Вторая поправка позволяет организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов после 1 января 2022 года и применяющим упрощенную систему налогообложения (УСН), уплачивать страховые взносы по пониженным тарифам. При этом в случае утраты права на упрощенную систему налогообложения или перехода на другой режим налогообложения организация теряет право на пониженные тарифы страховых взносов с начала расчётного периода. Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил дополнительно обсудить, стоит ли отменять льготу по страховым взносам для данных компаний, если они продолжают инвестировать в новые проекты.

Финансово-экономическое обоснование к законопроекту оценивает налоговые расходы федерального бюджета в 2,3 млрд рублей за период 2026-2036 годов. Расчет произведен исходя из гипотезы о ежегодном создании 11 новых юридических лиц.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не раньше первого числа следующего налогового периода по налогу на прибыль организаций и страховым взносам.

правительство Госдума Курильские острова
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