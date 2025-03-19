Поиск

Комитет Думы поддержал расширение полномочий ЦБ при формировании финансовой статистики

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду поддержал законопроект, который расширяет полномочия ЦБ в сфере формирования финансовой статистики в рамках работы Системы национальных счетов России.

Законопроект № 761294-8 в палату в ноябре 2024 года внесла группа депутатов и сенаторов. Он меняет законы о Центральном банке и в закон об официальном статистическом учете.

По действующему законодательству, ЦБ участвует в составлении финансового счета в Системе национальных счетов (СНС) России. Эти полномочия ЦБ получил в 2011 году.

Международный стандарт СНС, принятый Статистической комиссией ООН и другими организациями, предполагает создание набора счетов, которые показывают состояние и движение ресурсов в экономике. В России в рамках СНС Росстат собирает и обрабатывает данные о производстве, распределении и потреблении товаров и услуг, а также о счетах операций с капиталом, которые формирует ЦБ. Финансовый счет является частью Системы национальных счетов и отражает распределение финансовых активов (таких как золото, валюта, депозиты, ценные бумаги и т.д.) и обязательств между основными секторами экономики. Анализ финансового счета ЦБ включает операции в банковской системе, страховых компаниях, инвестиционных фондах, негосударственных пенсионных фондах и других финансовых организациях.

Законопроект расширяет для ЦБ перечень объектов для получения финансовой статистики, которая потом будет входить в СНС. Помимо кредитных организаций, в контур статистики включаются некредитные финансовые организации; лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке; финансовые организации, не являющихся поднадзорными Банку России.

Респонденты обязаны бесплатно предоставлять Банку России первичные статистические данные для выполнения его функций, связанных с составлением платежного баланса, международной инвестиционной позиции, статистики внешней торговли, внешнего долга, международных резервов, прямых инвестиций и финансовых счетов. Это касается как кредитных, так и некредитных финансовых организаций, а также других организаций, занимающихся финансовой деятельностью, следует из текста законопроекта.

"Реализация проектируемых положений обеспечит формирование гармонизированного, более качественного набора показателей СНС по финансовому сектору, что позволит улучшить макроэкономическую статистику в данной части во взаимосвязи с другими секторами экономики, а также повысит аналитические возможности макроэкономической статистики для целей денежно-кредитной политики и финансовой стабильности", - говорится в заключении комитета.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 25 марта. В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

ООН Росстат Госдума СНС Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 175 военных

Дума поручит Счетной палате проверить Банк России за 2022-2025 годы

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае увеличилась вдвое

Дело Baring Vostok

Фигуранту дела Baring Vostok Дельпалю заочно заменили условный срок на реальный

Фигуранту дела Baring Vostok Дельпалю заочно заменили условный срок на реальный

Генпрокурор сообщил о проверке работы МЧС России и его территориальных органов

Из Курского приграничья эвакуировали уже 508 человек

Из Курского приграничья эвакуировали уже 508 человек
Военная операция на Украине

Путин заявил, что войска РФ завершают разгром противника в Курской области

"Почта России" обсуждает с Минцифры продление программы ремонта сельских отделений

Проект об исполнении решения о призыве в армию в течение года прошел I чтение

Проект об исполнении решения о призыве в армию в течение года прошел I чтение

Путин не давал команду возобновить удары по энергетическим объектам Украины

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6048 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне52 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2215 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });