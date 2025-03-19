Военные заявили об ударах по ВСУ в районе четырех населенных пунктов Курской области

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило в среду об ударах российских подразделений по формированиям шести бригад вооруженных сил Украины в районе четырех населенных пунктов Курской области.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", - говорится в сообщении министерства обороны.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Олешня (Курская область - ИФ), а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Новенькое, Степок, Угроеды и Юнаковка Сумской области", - сообщили в Минобороны РФ.

Вооруженные силы Украины в течение суток потеряли на курском направлении свыше 230 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, миномет и шесть пунктов управления БПЛА, сказано в сообщении.

С начала боев на курском направлении противник потерял более 68 630 военнослужащих, говорится в сводке.

Ведомство сообщает также, что за время боевых действий на курском направлении противник потерял 398 танков, 320 БМП, 289 БТРов, 2 тыс. 204 боевые бронированные машины, 2 473 автомобиля, 567 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.