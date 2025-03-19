В Госдуме предлагают уточнить порядок формирования набсовета "Ростеха"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Депутаты предлагают изменить порядок формирования наблюдательного совета госкорпорации "Ростех", сделав более гибким присутствие в нем представителей предпринимательского сообщества.

Поправки были предложены депутатами и одобрены комитетом Госдумы по промышленности ко второму чтению законопроекта (№475963-8). В рамках первого чтения документ технически уточнял терминологию участия корпорации "Ростех" в обществах с ограниченной ответственностью.

Во втором чтении в законопроекте предлагается скорректировать формулировку статьи о составе наблюдательного совета "Ростеха". Так, вместо обязательного присутствия двух представителей предпринимательского сообщества их участие становится возможным, но не обязательным.

"В состав наблюдательного совета корпорации входят четыре представителя президента РФ, четыре представителя правительства РФ, генеральный директор корпорации, являющийся членом наблюдательного совета по должности, а также могут входить два представителя предпринимательского сообщества (по представлению корпорации)", - говорится в тексте.

Добавляется норма о том, что корпорация вправе осуществлять компенсацию расходов членов наблюдательного совета, непосредственно связанных с их участием в работе наблюдательного совета. "Состав таких расходов и порядок осуществления их компенсации определяются правительством РФ", - говорится в тексте поправок.

Законопроект планируется рассмотреть во втором и третьем чтении на пленарном заседании парламента 25 марта.