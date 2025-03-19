Поиск

В Госдуме предлагают уточнить порядок формирования набсовета "Ростеха"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Депутаты предлагают изменить порядок формирования наблюдательного совета госкорпорации "Ростех", сделав более гибким присутствие в нем представителей предпринимательского сообщества.

Поправки были предложены депутатами и одобрены комитетом Госдумы по промышленности ко второму чтению законопроекта (№475963-8). В рамках первого чтения документ технически уточнял терминологию участия корпорации "Ростех" в обществах с ограниченной ответственностью.

Во втором чтении в законопроекте предлагается скорректировать формулировку статьи о составе наблюдательного совета "Ростеха". Так, вместо обязательного присутствия двух представителей предпринимательского сообщества их участие становится возможным, но не обязательным.

"В состав наблюдательного совета корпорации входят четыре представителя президента РФ, четыре представителя правительства РФ, генеральный директор корпорации, являющийся членом наблюдательного совета по должности, а также могут входить два представителя предпринимательского сообщества (по представлению корпорации)", - говорится в тексте.

Добавляется норма о том, что корпорация вправе осуществлять компенсацию расходов членов наблюдательного совета, непосредственно связанных с их участием в работе наблюдательного совета. "Состав таких расходов и порядок осуществления их компенсации определяются правительством РФ", - говорится в тексте поправок.

Законопроект планируется рассмотреть во втором и третьем чтении на пленарном заседании парламента 25 марта.

Ростех Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 175 военных

Дума поручит Счетной палате проверить Банк России за 2022-2025 годы

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае увеличилась вдвое

Дело Baring Vostok

Фигуранту дела Baring Vostok Дельпалю заочно заменили условный срок на реальный

Фигуранту дела Baring Vostok Дельпалю заочно заменили условный срок на реальный

Генпрокурор сообщил о проверке работы МЧС России и его территориальных органов

Из Курского приграничья эвакуировали уже 508 человек

Из Курского приграничья эвакуировали уже 508 человек
Военная операция на Украине

Путин заявил, что войска РФ завершают разгром противника в Курской области

"Почта России" обсуждает с Минцифры продление программы ремонта сельских отделений

Проект об исполнении решения о призыве в армию в течение года прошел I чтение

Проект об исполнении решения о призыве в армию в течение года прошел I чтение

Путин не давал команду возобновить удары по энергетическим объектам Украины

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6048 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне52 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2215 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });