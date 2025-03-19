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Новый терминал аэропорта Минвод планируется открыть в апреле

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Новый терминал внутренних воздушных линий международного аэропорта "Минеральные Воды" заработает в апреле, сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

"Сейчас подрядчик завершает внутренние работы на объекте. Рассчитываем, что к концу апреля новое здание аэровокзала уже примет первых пассажиров", - сказал Владимиров в ходе прямой линии в среду.

Строительство нового терминала внутренних воздушных линий площадью 28 тыс. кв. м в аэропорту Минеральных Вод началось в 2023 году. Общая стоимость проекта - 15 млрд рублей.

Как сообщал журналистам гендиректор аэропорта Роман Чуев, с вводом нового терминала пропускная способность аэропорта составит 3,12 тыс. пассажиров в час (в настоящее время он обслуживает до 2 тыс. пассажиров в час). В ближайшее время начнется также реконструкция взлетно-посадочной полосы и одного из старых терминалов (который в будущем будет обслуживать только международные рейсы). Ожидаемые инвестиции в проекты - 12 млрд и 6 млрд рублей соответственно.

Аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа. Пассажиропоток аэропорта в 2024 года вырос на 1,4% к показателю 2023 года, до 4,86 млн человек.

Минеральные Воды Ставрополье Ставропольский край
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