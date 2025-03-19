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Четыре человека погибли в ДТП с пассажирским микроавтобусом в Дагестане

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Маршрутная "ГАЗель" попала в дорожную аварию в Бабаюртовском районе Дагестана, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе районной администрации в среду.

"По предварительной информации, на федеральной автодороге Р-215 в Бабаюртовском районе Дагестана произошло ДТП с участием грузовой "ГАЗели" и пассажирской "ГАЗели", передвигавшейся по маршруту "Махачкала - Кизляр". В результате ДТП два человека погибли, еще девять пострадали", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили "Интерфаксу" в Минздраве республики, в результате столкновения погибли четыре человека. Число пострадавших при этом не уточняется.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщила об организации проверки по факту ДТП.

Дагестан ДТП
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