Красноярский главк МЧС сообщил о спаде воды в подтопленном Минусинске

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Вода в городе Минусинске Красноярского края спадает, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону в четверг.

"Ситуация в Минусинске стабилизируется, вода уходит", - сказал сотрудник пресс-службы.

Позднее в ведомстве уточнили, что уровень воды в реке Минусинке упал на 1,8 м.

ГУ МВД РФ по краю сообщило о возобновлении движения автотранспорта по дамбе в Минусинске.

Как сообщалось, в среду в Минусинске из-за подтопления были эвакуированы 22 человека, в том числе шесть детей. В городе введен режим повышенной готовности.