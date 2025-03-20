Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг умеренно растет после просадки накануне, когда игроки фиксировали прибыль после прошедших во вторник переговоров между президентами России и США; фактором поддержки выступает улучшение внешней фондовой конъюнктуры и подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $71 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов вырос на 0,2% к уровню закрытия основных торгов накануне, лидерами роста выступают акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,8%).

К 07:01 по Москвы индекс IMOEX2 составил 3234,8 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 0,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 марта, составляет 82,8487 руб. (+1,35 рубля).

Подорожали также акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что провел в среду успешный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Значительная часть дискуссий основывалась на разговоре, который состоялся вчера с президентом России Владимиром Путиным с целью сблизить Россию и Украину с точки зрения их пожеланий и потребностей", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, стороны диалога "в высшей степени находятся на верном пути".

Тем временем, по данным Росстата, инфляция в России демонстрирует признаки стабилизации, что может привести к смягчению сигнала ЦБ РФ по дальнейшей ДКП на заседании в пятницу, 21 марта. Так, инфляция в РФ с 11 по 17 марта 2025 года составила 0,06% после 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта. С начала месяца рост цен к 17 марта составил 0,23%, с начала года - 2,28%.

Из данных за 17 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 марта символически ускорилась до 10,20% с 10,19% на 10 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), но замедлилась до 10,08% на 17 марта с 10,11% на 10 марта, если ее высчитывать из среднесуточных данных за март 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Вместе с тем на прошлой неделе зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин повторил сигнал: Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Он подчеркнул, что поступившие с февральского заседания совета директоров по ставке данные значимо картину не меняют.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, поводом для частичной фиксации прибыли на рынке акций РФ стали результаты телефонных переговоров президентов России и США. Фактически стороны, что называется, "договорились продолжить договариваться". Это лишний раз говорит о том, что процесс урегулирования украинского конфликта и нормализации отношений между РФ и Западом, скорее всего, будет длительным и сложным, и снятие антироссийских санкций - это перспектива явно не ближайших недель или месяцев.

Ближайшим важным событием станет заседание Банка России в пятницу, регулятор, согласно консенсус-прогнозу, оставит ключевую ставку на прежнем уровне, однако последние данные о снижении инфляционных ожиданий россиян в марте позволяют рассчитывать на некоторое смягчение сигнала в отношении будущей траектории ставки, считает аналитик.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекса МосБиржи реализовалась фигура "вымпел", что позволяет рассчитывать на продолжение роста выходом в район локального максимума конца февраля, полагает Додонов.

В США в среду индексы акций выросли на 0,9-1,4% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и обновленные прогнозы ее руководителей.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что базовая процентная ставка опустится до 3,9% к концу 2025 года, то есть будет снижена в общей сложности на 50 базисных пунктов в этом году.

ФРС не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания. Экономика США в целом сильна, при этом результаты различных опросов указывают на возросшую неопределенность в плане макроэкономических прогнозов. Это привело к некоторому росту краткосрочных инфляционных ожиданий, тогда как более долгосрочные ожидания остаются примерно на прежнем уровне, отметил он.

"Мы считаем, что будет правильным дождаться большей ясности", - сказал Пауэлл.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia вырос на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты растут на 0,3-0,7%).

Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День весеннего равноденствия).

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены растут.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве в четверг составила $71,2 за баррель (+0,6%), апрельская цена фьючерса на WTI - $67,52 за баррель (+0,6%).