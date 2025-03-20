В IT-компании "Ланит" изымают документы по контрактам по информсистеме судов Москвы

Такие же оперативные мероприятия прошли в компании "Крок"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе IT-компании "Ланит" в рамках доследственной проверки.

"Идет выемка документов в рамках доследственной проверки. Изымают документацию, связанную с контрактами по комплексной информационной системе судов общей юрисдикции Москвы", - сообщили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что аналогичные оперативные мероприятия прошли еще в ряде IT-компаний, в том числе IT-компании "Крок".

"Компании сотрудничают со следствием", - сказал он.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

В "Кроке" отметили, что компания продолжает деятельность в штатном режиме, полностью выполняет все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками.