Российская штурмовая авиация нанесла удары по подразделениям ВСУ в курском приграничье

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по подразделениям вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ", - сказано в сообщении.

По информации ведомства, пуски ракет выполнялись парами штурмовиков с малых высот.