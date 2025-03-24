ФСБ сообщила об аресте сотрудника центрального аппарата контрольно-надзорного органа
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте сотрудника центрального аппарата одного из российских контрольно-надзорных органов, инициативно передавшего украинским спецслужбам сведения о работах для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных территорий.
Задержанного подозревают в госизмене (ст. 275 УК), в его отношении возбуждено уголовное дело, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
По версии следствия, задержанный "установил сотрудничество на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства (Украины) в целях оказания им содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации".
"В 2024 году задержанный инициативно передал украинской стороне сведения о проводимых работах для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных территорий Российской Федерации, а также местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации", - сообщили в ФСБ.
Личность задержанного и подробности дела ЦОС не раскрыл.