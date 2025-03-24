Минобороны сообщило об ударах группировки "Центр" по украинским силам в ДНР

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" за сутки улучшила тактическое положение в зоне специальной военной операции, нанесла удары по украинским силам в ДНР, потери армии Украины составили до 460 человек, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Зверево, Красноармейск, Удачное, Новосергеевка и Алексеевка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 460 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, восемь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Вольное Поле, Новополь Донецкой народной республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - заявили военные.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Новомарково, Веролюбовка, Часов Яр, Константиновка, Курдюмовка, Ульяновка и Тарасовка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что украинские силы за сутки на данном направлении потеряли свыше 310 военнослужащих, бронетранспортер М113, пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад горючего.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Шийковка, Загоруйковка, Тищенковка, Кондрашовка, Чернещина Харьковской области, Новое, Колодези, Ямполь и Редкодуб Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что ВСУ за сутки потеряли более 250 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Лобковое, Каменское Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - заявили в Минобороны РФ.

Войска группировки "Север" на белгородском направлении нанесли поражение украинским вооружённым формированиям в районах четырех населенных пунктов на территории Сумской области, сообщило министерство обороны РФ.

"На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники четырёх механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населённых пунктов Мирополье, Угроеды, Турья и Краснополье Сумской области", - сказано в сообщении.

Потери противника в ходе этих боев составили свыше 175 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов, говорится в сводке.

Российские военные сообщили, что за сутки сбили 227 украинских беспилотников, нанесли удары по местам их хранения и подготовки к запуску.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 227 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что в течение суток нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов ВСУ.