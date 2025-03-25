В Госдуме обсудят запрет рекламы на ресурсах нежелательных организаций

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете на распространение рекламы на ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Соответствующие поправки в законы "О противодействии экстремистской деятельности" и "О рекламе" были ранее одобрены профильным комитетом по безопасности и противодействию коррупции.

Законопроектом (652920-8) предлагается ввести запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете, а также на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.

"Несмотря на то, что в России заблокирован ряд социальных сетей, чьи владельцы ведут откровенно недружественную политику по отношению к нашей стране, распространяют заведомо ложную информацию и чуждые нам ценности, граждане и компании продолжают использовать их для рекламы своих товаров и услуг. Порой даже не задумываясь, они переводят деньги тем, кто намеренно вредит нашей стране", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя проект закона.

Он напомнил, что "аналогичный запрет уже действует в отношении рекламы на ресурсах иноагентов, и эта мера показала себя эффективной".

"Этим решением мы защищаем интересы нашей страны и граждан, перекрываем один из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов", - отметил Володин.

Закон должен будет вступить в силу с 1 сентября 2025 года.