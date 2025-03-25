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Летчики Северного флота отработали дозаправку воздушных судов в небе Заполярья

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Летные экипажи авиационных полков смешанного авиационного корпуса Северного флота провели тренировки по дозаправке воздушных судов в небе над Кольским полуостровом, сообщила пресс-служба флота.

"В полетах были задействованы экипажи самолетов Су-24М, Су-30СМ, Су-33 и самолет-заправщик Ил-78 дальней авиации Воздушно-космических сил России. Мероприятие прошло в рамках плановой подготовки летного состава, и было направлено на отработку взаимодействия между различными типами воздушных судов", - говорится в сообщении.

Полеты на дозаправку проводятся на высоте от 2 до 5 тыс. метров при скорости 500-600 км/ч. Летчик должен приблизиться к воздушному танкеру на расстояние 10-15 метров и выпущенной штангой законтактировать с конус-датчиком заправщика, после чего выдерживать место в строю до полной заправки.

Летчики Северного флота отработали полеты на дозаправку в светлое и темное время суток. Всего в учениях приняли участие более 20 летных экипажей.

Су-24 Ил-78 Северный флот Кольский полуостров
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