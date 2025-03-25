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Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник продолжил снижение по большинству blue chips в ожидании объявления итогов завершившихся накануне российско-американских консультаций в Саудовской Аравии в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; внешние рынки подают смешанные сигналы и подросла нефть (фьючерс на Brent торгуется на уровне $73 за баррель).

Индекс IMOEX2 за минуту торгов просел на 0,2% к уровню закрытия основной сессии накануне, в лидерах снижения выступают акции "ВК" (-1,6%).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3171,99 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 марта, составляет 83,8737 руб. (-76,63 копейки).

Российско-американские консультации экспертов в Эр-Рияде, длившиеся больше 10 часов, завершились накануне вечером.

Глава МИД РФ Сергей Лавров расскажет о некоторых аспектах контактов России и США, состоявшихся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, в интервью "Первому каналу" во вторник. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Подешевели также акции АФК Система" (-1,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1%), "Норникеля" (-0,9%), "ФосАгро" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,7%), "ММК" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), бумаги "Магнита" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), "Газпрома" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), ОК "Русал" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%).

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной почти готово и может быть подписано в ближайшее время. "Мы подпишем его в скором времени", - заявил он в ходе заседания администрации.

Трамп отметил, что в настоящее время при контактах по украинскому урегулированию обсуждается территориальный вопрос, а также тема контроля над объектами энергетики.

В начале марта США и Украина не смогли подписать соглашение об участии американской стороны в добыче полезных ископаемых на Украине. Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой в Белом доме не сошлись во мнениях по теме украинского урегулирования.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова, рынок акций с начала недели просел, индекс МосБиржи обновил минимум с середины марта, что стало следствием итогов заседания ЦБ РФ 21 марта (тон комментариев регулятора оказался более жестким, чем ожидалось) и ожиданий геополитических событий - в Эр-Рияде прошли консультации между представителями России и США по вопросам прекращения огня на Украине и торговли.

Вместе с тем, внешний фон во вторник для торгов в РФ складывался в целом неплохой - в США рынок динамично вырос, также подорожала нефть. С технической точки зрения на дневном графике индекса МосБиржи продолжается локальный "боковик" - индекс курсирует в диапазоне 3125-3360 пунктов и пока не показывает признаков выхода из этого коридора, отмечает Саидова.

В США накануне индексы акций выросли на 1,4-2,3% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали корпоративные новости и политические заявления.

Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что импортные пошлины, которые вступят в силу 2 апреля, будут содержать ряд исключений. "Будет некоторая гибкость. Но в целом - это будут зеркальные пошлины", - сказал он в Овальном кабинете.

Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил в понедельник, что теперь он прогнозирует только одно снижение ставки ФРС на четверть процентного пункта до конца текущего года. Ранее он ожидал два снижения. По его словам, инфляция в текущем году в США, вероятно, будет волатильной и опустится к целевому уровню в 2% не ранее 2027 года.

Кроме того, участники рынка ждут важных статданных, которые будут обнародованы позднее на этой неделе. В частности, в четверг выйдут окончательные данные об изменении ВВП США в IV квартале 2024 года, а в пятницу - доклад о доходах и расходах американцев, который включает внимательно отслеживаемый Федеральной резервной системой индикатор инфляции - индекс PCE.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 2,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,2%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены стабилизировались после роста накануне.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК во вторник составила $73,01 за баррель (+0,01%), майская цена WTI - $69,11 за баррель (-0,01%).

Йеменские мятежники-хуситы заявили, что нанесли удар по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, сообщает телеканал Al Masirah. Также хуситы заявили о намерении продолжать атаки по территории Израиля и судам в Красном море до окончания осады сектора Газа.

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