Единый реестр нуждающихся в улучшении жилья могут создать в России

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия одобрила законопроект Минстроя РФ, согласно которому появится единый реестр россиян, нуждающихся в улучшении жилья, пишут "Ведомости" во вторник.

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минстроя, который предусматривает создание в России единого реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий", - сообщает издание со ссылкой на свои источники.

Речь идет о корректировке закона о содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и статьи №2 в Жилищном кодексе (ЖК).

Реестр хотят создать на базе Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). По проекту закона, органы государственной власти и местного самоуправления будут обязаны размещать информацию о россиянах, которые имеют право на улучшение жилищных условий. Помимо данных о гражданах, планируется размещать документы о жилье, которое находится в собственности у государства, субъектов и муниципальных образований.

Ожидается, что органы госвласти и местного самоуправления смогут получать информацию по запросам.

Если законопроект примут, он вступит в силу с сентября этого года.