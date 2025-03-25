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Более трех тысяч военнослужащих задействованы в учениях РВСН в Тверской области

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Свыше трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники задействованы в плановой контрольной комплексной проверке Бологовского ракетного соединения (Тверская область) Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Бологовского ракетного соединения. Среди основных целей проверки - оценка уровня боевой готовности соединения, качества работы руководящего состава по организации выполнения задач, поставленных на учебный год", - сообщили в ведомстве.

В министерстве заявили, что в ходе проверки состоятся командно-штабные учения.

Также отмечается, что комиссия командования РВСН проинспектирует состояние боевой подготовки, а также проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач по предназначению. Основная цель - совершенствование практических навыков командования и офицеров управления ракетного соединения и воинских частей, организация и осуществление всех видов обеспечения.

24 марта в Минобороны РФ сообщили о проведении командно-штабных учений в Тагильской и Барнаульской дивизиях РВСН, в ходе которых на полевые позиции будут выведены ракетные полки стратегических комплексов "Ярс".

16 декабря 2023 года командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил о завершении перевооружения Бологовской дивизии на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс".

По официальным данным, "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

Официально сообщалось, что комплексы "Ярс" с МБР в шахтном и мобильном вариантах составляют основу группировки РВСН.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент стратегических ядерных сил.

Тверская область Минобороны РФ
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