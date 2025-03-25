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Минобороны РФ сообщило об отражении трех контратак ВСУ в Курской области

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении отразили за сутки три контратаки украинских вооружённых формирований, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Отражены три контратаки противника", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны, за сутки "ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Могрица, Ободы, Писаревка, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области".

"За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, три миномета и два пункта управления БПЛА", - говорится в сообщении министерства обороны.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 69 960 военнослужащих", - сообщили в ведомстве.

Также, по данным Минобороны РФ, с начала боев в Курской области украинская армия потеряла там 401 танк, 327 боевых машин пехоты, 289 бронетранспортеров, 2 222 боевые бронированные машины, 2 542 автомобиля, 585 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 121 станцию РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Минобороны РФ Курская область
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