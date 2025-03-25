Лавров заявил, что гарантией безопасности по черноморской инициативе стал бы приказ США Киеву

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Четкими гарантиями безопасности по черноморской инициативе для Москвы стал бы прямой приказ Вашингтона Киеву, российская сторона полагает, что этот сигнал американцами был воспринят, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нам будут нужны четкие гарантии, и гарантии могут быть, учитывая печальный опыт договоренностей просто с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона Зеленскому и его команде делать так, и не иначе. И мне кажется, американские партнеры этот сигнал наш восприняли. Они понимают, что лишь Вашингтон может добиться позитивных результатов в прекращении терактов, прекращении обстрелов гражданской инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, не связанной с ВПК", - сказал он в интервью "Первому каналу" во вторник.

"Мы хотим, чтобы рынок зерновых, рынок удобрений был предсказуемым. Чтобы нас никто не пытался от этого рынка отвадить", - подчеркнул российский министр.

Лавров отметил, что "цены там сейчас совершенно не разорительные, но могли бы быть значительно ниже, если бы Запад прекратил вмешиваться в игру свободных рыночных сил".