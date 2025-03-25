РКН опроверг информацию о том, что компании из КНР мешают представить продукцию

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) назвал недостоверной информацию о том, что его требования к локализации персональных данных россиян якобы стали препятствием для официальной продажи в России некоторых китайских автомашин.

"Закон не предусматривает получение разрешения от Роскомнадзора на работу с персональными данными в России или их локализацию", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что РКН препятствует крупной иностранной компании из КНР официально представить свою продукцию в России в 2025 году в связи с требованиями законодательства РФ о локализации персональных данных россиян.

Как отметила пресс-служба, "за разъяснениями компания в ведомство не обращалась".

РКН напоминает, что требования о локализации персональных данных действуют в РФ с 2015 года, то есть 10 лет. "Локализация баз персональных данных - обычный сервис российских хостинг-провайдеров. Такую услугу предоставляют многие компании. Проблем в её получении нет", - отмечает пресс-служба ведомства.

РКН порекомендовал "всем медиа проверять факты перед опубликованием материалов" и напомнил, что "за публикацию недостоверной информации предусмотрена административная ответственность", а размер штрафа по такому делу составляет до 500 тыс. руб.