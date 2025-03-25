Дума приняла в I чтении законопроект о внесудебном взыскании налогов с граждан

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесудебном взыскании налоговых долгов с граждан.

Соответствующий законопроект № 782260-8 правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента в ноябре 2024 года. Оно предложило скорректировать Налоговый кодекс (НК) таким образом, чтобы разрешить взыскивать с физлиц во внесудебном порядке долги по налогам, сборам, страховым взносам, исчисляемым гражданином самостоятельно - НДФЛ при подаче налоговых деклараций, а также обязательств в связи с применением самозанятости - специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".

Если долг исчислен налоговым органом на основании уведомления или решения, то внесудебный порядок можно будет применить только при согласии гражданина или при отсутствии возражений, которые он сможет заявить на любом этапе: уведомлении об уплате налога, требовании об его уплате, решении о взыскании. Аналогичный подход уже действует для организаций, индивидуальных предпринимателей (ИП).

Сейчас взыскание налоговых долгов с граждан без статуса ИП осуществляется исключительно в судебном порядке - на основании судебного приказа, который суд выносит без вызова сторон.

По мнению разработчиков проекта, инициатива направлена на снижение издержек сторон при взыскании таких долгов. Ранее замглавы ФНС Константин Чекмышев говорил, что долг гражданина за время прохождения бесспорного разбирательства в суде с учетом пеней, исполнительного сбора увеличивается более чем на 40%.

Планируется, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 ноября 2025 года.