Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Мирного в ДНР и Малых Щербаков в Запорожье

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта - Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области, сообщает министерство обороны РФ.

"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Мирное Донецкой народной республики", - говорится в сообщении, распространённом во вторник.

По данным Минобороны, "подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Малые Щербаки Запорожской области".

Войска группировки "Запад" в ходе боёв нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Шапковка, Каменка, Красное Первое, Григоровка, Тищенковка, Кондрашовка Харьковской области, Торское, Новое и Ямполь (ДНР). ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожены четыре артиллерийских орудия, говорится в сводке.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Приднепровское, Садовое, Берислав, Антоновка Херсонской области, Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области. Уничтожены свыше 70 военнослужащих, два бронетранспортера М113, два автомобиля и три артиллерийских орудия, сообщает Минобороны.

"На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Угроеды, Мирополье и Краснополье Сумской области. Потери противника составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и два артиллерийских орудия", - говорится в сводке.

Подразделения "Южной" группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населённых пунктов Тихоновка, Катериновка, Дылеевка, Новомарково, Часов Яр, Верхнекаменское, Курдюмовка и Тарасовка (ДНР).

Здесь противник потерял до 200 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, уничтожена пусковая установка РСЗО Heron. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов, говорится в сообщении.

Войска группировки "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Алексеевка, Елизаветовка, Котлино, Димитров, Зверево, Красноармейск, Новоторецкое и Новосергеевка (ДНР).

На этом участке потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 155-мм САУ Krab, сообщает министерство обороны.

По его сведениям, подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Весёлое, Разлив, Вольное Поле и Новополь (ДНР). ВСУ потеряли свыше 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожены три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Российские военные сообщили, что нанесли удары по военным аэродромам Украины, пунктам управления беспилотников, складам боеприпасов и ремонтно-восстановительной базе ВСУ, а также по скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.

В ведомстве заявили, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили 92 украинских беспилотника и управляемую авиационную бомбу JDAM.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 659 самолетов, 283 вертолета, 48404 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22490 танков и других боевых бронированных машин, 1531 боевая машина реактивных систем залпового огня, 22961 орудие полевой артиллерии и минометов, 33347 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.