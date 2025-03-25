Детсады и школы в ДНР возвращаются к очной форме обучения и полному дню работы

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Донецкой народной республике впервые за несколько лет школы и детские сады возвращаются к очной форме обучения и полному дню работы; с 31 марта вернутся к работе 19 школ и 16 детских садов в Донецке, Макеевке, Волновахе и Ясиноватой, сообщил во вторник министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Школы и детские сады Донецкой народной республики вновь возвращаются к очному обучению. Это важное решение, которое позволит ребятам полноценно включиться в образовательный процесс и будет способствовать активному присоединению школ и детских садов региона к единому образовательному пространству страны. Убежден, что ничто не может заменить живого общения ученика с учителем, и важно, что дети снова смогут получать знания в привычной комфортной обстановке", - цитирует Кравцова пресс-служба министерства во вторник.