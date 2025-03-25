Более 3,5 тыс. фейков об СВО и дискредитирующих ВС РФ материалов заблокированы с начала года

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Более чем 3,5 тыс. материалов с недостоверной (так называемыми фейками) и дискредитирующей Вооруженные силы РФ информацией были удалены с начала этого года, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора (РКН) Вадим Субботин.

Об этом Субботин заявил во вторник на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Согласно ранее представленным РКН данным, в I квартале прошлого года было заблокировано 6,3 тыс. фейков о ВС РФ, а всего за 2024 год - около 27 тыс.

По словам Субботина, "для дестабилизации общественно-политической обстановки активно используется тема специальной военной операции", "выявляются и блокируются материалы с недостоверной, дискредитирующей Вооруженные силы РФ информацией".

Кроме того, "ограничен доступ к более чем 80 каналам и отдельным материалам, содержащим призывы и инструкции к совершению диверсионной террористической деятельности на различных инфраструктурных объектах, в том числе на транспорте", сказал замглавы РКН.

Он уточнил, что "данная работа проводится совместно с территориальными органами на местах, в плотном взаимодействии" с Генеральной прокуратурой РФ, МВД и ФСБ.

"В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прогнозируем возобновление попыток фальсификации истории, пересмотра взглядов на роль и место России в мировой истории", - добавил Субботин.