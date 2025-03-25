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Лавров проинформировал Минск об итогах консультаций с США в Саудовской Аравии

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров проинформировал по телефону белорусского коллегу Максима Рыженкова об итогах консультаций России и США в Эр-Рияде, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В духе союзнических отношений Лавров проинформировал Рыженкова об основных итогах состоявшихся 24 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) экспертных консультациях России и США", - говорится в сообщении.

Министры также "обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двустороннего интеграционного сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия, включая совместную работу в ООН и на других многосторонних площадках".

"Обсужден график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - добавили на Смоленской площади.

Аналогичное сообщение распространил и МИД Белоруссии: "Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальную повестку двусторонних отношений, а также взаимодействие на международных площадках".

"Министры также подтвердили договоренности о проведении двусторонних встреч и визитов на различных уровнях в ближайшее время", - добавили в Минске. Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

США Саудовская Аравия Сергей Лавров Белоруссия МИД Максим Рыженков
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