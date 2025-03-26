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Мобильные комплексы "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Тверской области

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" в Бологовском ракетном соединении выведены на маршруты боевого патрулирования, сообщили в Минобороны России.

"В Бологовском ракетном соединении (Тверская область) в рамках планового командного-штабного учения (КШУ) на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе совершают интенсивные маневренные действия в рамках несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования", - говорится в сообщении военного ведомства.

Расчеты "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 км, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Также военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. Подразделения обеспечения выводят спецтехнику из зон условного химического заражения.

Плановые мероприятия боевой учебы позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащён разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.

По официальным данным, "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах в настоящее время составляет основу группировки Ракетных войск стратегического назначения.

РВСН - род войск Вооружённых сил РФ, главный компонент её стратегических ядерных сил. Эти войска предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

РВСН Минобороны
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