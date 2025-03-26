Проверка реакторного отделения энергоблока №4 ЗАЭС не выявила опасных нарушений

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Специалисты Ростехнадзора и МАГАТЭ проверили оборудование в реакторном отделении энергоблока №4 Запорожской АЭС, сообщил телеграм-канал станции.

"Результаты проверки: нарушений, влияющих на безопасность, не выявлено. Радиационный фон на станции в норме и соответствует естественным значениям", - сказано сообщении.

Проверку провели в рамках планового государственного надзора.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").