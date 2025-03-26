Поиск

Аэропорт Нового Уренгоя закрыт до утра четверга после инцидента с Ан-12

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ), где за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился Ан-12, возобновит прием и отправку самолетов только утром в четверг, сообщает пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.

"Информируем, что аэропорт Новый Уренгой закрыт до 6 утра 27 марта 2025 года", - говорится в сообщении.

В 13:07 среды у воздушного судна Ан-12 авиакомпании "Атран", выполнявшего коммерческий рейс по маршруту Сабетта - Новый Уренгой, при посадке на аэродром Новый Уренгой надломилась левая стойка шасси, самолет выкатился на боковую полосу. На борту находились восемь членов экипажа, пассажиров не было. Один человек госпитализирован, угрозы его жизни нет.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, Уральская транспортная прокуратура, Росавиация начали расследование авиационного инцидента.

Аэропорт Нового Уренгоя временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Идут работы по эвакуации воздушного судна.

Новый Уренгой Ан-12
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ при решении о возврате иностранных компаний будет выдвигать ряд требований

РФ при решении о возврате иностранных компаний будет выдвигать ряд требований

В декабре в РФ не пустили более 560 человек, изменивших свои персональные данные

В России заявили, что Киев продолжает удары по энергетической инфраструктуре РФ

Мишустин заявил, что санкции против российского ТЭКа не достигли целей

Мишустин заявил, что санкции против российского ТЭКа не достигли целей

Стойка шасси сломалась у самолета АК "Атран" при посадке в Новом Уренгое

Банк России летом запустит пилотный рейтинг акций российских эмитентов

Корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области

Новак и Сийярто обсудили в Москве условия поставок нефти и газа в Венгрию

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе371 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6082 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });