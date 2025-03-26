Аэропорт Нового Уренгоя закрыт до утра четверга после инцидента с Ан-12

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ), где за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился Ан-12, возобновит прием и отправку самолетов только утром в четверг, сообщает пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.

"Информируем, что аэропорт Новый Уренгой закрыт до 6 утра 27 марта 2025 года", - говорится в сообщении.

В 13:07 среды у воздушного судна Ан-12 авиакомпании "Атран", выполнявшего коммерческий рейс по маршруту Сабетта - Новый Уренгой, при посадке на аэродром Новый Уренгой надломилась левая стойка шасси, самолет выкатился на боковую полосу. На борту находились восемь членов экипажа, пассажиров не было. Один человек госпитализирован, угрозы его жизни нет.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, Уральская транспортная прокуратура, Росавиация начали расследование авиационного инцидента.

Аэропорт Нового Уренгоя временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Идут работы по эвакуации воздушного судна.