Поиск

Роскомнадзор продолжит проверки операторов связи на использование иностранных серверов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заявляет, что специалисты его Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) продолжат проводить плановые проверки для исследования зависимости российских сервисов и операторов связи от иностранной серверной инфраструктуры.

"Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) продолжат проводить плановые технические проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры", - говорится в сообщении пресс-службы РКН.

"Исследования необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы упомянутых сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета", - отмечается в сообщении.

20 марта РКН сообщил, что ЦМУ в ближайший месяц проведет "исследование зависимости российских сервисов от зарубежной инфраструктуры". В тот же день пользователи стали жаловаться на профильных сайтах на сбои в работе ряда онлайн-сервисов. На это в пресс-службе РКН заявили, что "неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои", и порекомендовали "отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров".

Роскомнадзор Центр мониторинг и управление сеть связь общее пользование (ЦМУ ССОП)
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин назначил Паслера врио губернатора Свердловской области

Солнцев назначен врио губернатора Оренбургской области

Президент предложил главе правительства ДНР Солнцеву стать врио губернатора Оренбургской области

Путин предложил Денису Паслеру стать врио главы Свердловской области

Путин предложил Денису Паслеру стать врио главы Свердловской области

Что произошло за день: среда, 26 марта

В РКН заявили, что проводимые плановые проверки исключают влияние на НСПК

В РКН заявили, что проводимые плановые проверки исключают влияние на НСПК

ФАС усилит контроль за процессом формирования цен на хлеб в 82 регионах

Основателю "Русагро" Мошковичу предъявили обвинение по делу о хищении

Основателю "Русагро" Мошковичу предъявили обвинение по делу о хищении

Шадаев заявил, что YouTube пока не предпринял шаги по исполнению законов РФ

СКР возбудил дело в связи с атакой дрона ВСУ на энергообъект "Курскэнерго"

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2229 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе371 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6082 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });