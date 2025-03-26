Роскомнадзор продолжит проверки операторов связи на использование иностранных серверов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заявляет, что специалисты его Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) продолжат проводить плановые проверки для исследования зависимости российских сервисов и операторов связи от иностранной серверной инфраструктуры.

"Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) продолжат проводить плановые технические проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры", - говорится в сообщении пресс-службы РКН.

"Исследования необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы упомянутых сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета", - отмечается в сообщении.

20 марта РКН сообщил, что ЦМУ в ближайший месяц проведет "исследование зависимости российских сервисов от зарубежной инфраструктуры". В тот же день пользователи стали жаловаться на профильных сайтах на сбои в работе ряда онлайн-сервисов. На это в пресс-службе РКН заявили, что "неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои", и порекомендовали "отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров".