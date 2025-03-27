Правительство рассмотрит совершенствование замораживания средств для борьбы с терроризмом

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит изменения в ряд федеральных законов, сообщила пресс-служба кабмина.

В частности, будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах".

"Законопроект направлен на совершенствование системы замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества, как одного из элементов государственной системы противодействия терроризму и применения специальных экономических мер", - говорится в материалах к заседанию правительства.

Также будет рассмотрен проект закона об изменениях в отдельные законодательные акты РФ.

"Законопроект направлен на внесение в законодательство Российской Федерации изменений, позволяющих вдовам (вдовцам) участников специальной военной операции продолжить в период до принятия наследства использовать транспортные средства, владельцами которых являлись их супруги", - отмечается в материалах.