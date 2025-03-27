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Путин заявил о весомом вкладе Росгвардии в решение сложных задач по защите правопорядка

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня войск национальной гвардии РФ отметил весомый вклад Росгвардии в решение сложных и ответственных задач по защите правопорядка и безопасности граждан.

"Подразделения, части и соединения современной Росгвардии чётко и грамотно выполняют свои обязанности, добиваются значимых результатов в оперативно-служебной деятельности", - подчеркнул Путин.

Президент отдельно поблагодарил росгвардейцев, которые участвуют в специальной военной операции.

"Благодарю вас за верность Отечеству, за железную волю, твёрдость духа и характера, готовность в самых трудных и опасных условиях до конца выполнить свой священный долг перед страной и перед памятью наших товарищей, настоящих воинов, патриотов России, павших в этом праведном бою", - отметил глава государства.

Владимир Путин Росгвардия
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