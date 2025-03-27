Аэропорт Нового Уренгоя готовится к приему самолётов после инцидента с Ан-12

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Работы по эвакуации выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы грузового самолёта Ан-12 завершены в аэропорту Нового Уренгоя, сообщает пресс-служба аэропорта.

"В аэропорту Нового Уренгоя к 7:00 местного времени завершены работы по эвакуации грузового самолета Ан-12, который выкатился накануне за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

Аэропорт готовится к приему и выпуску воздушных судов, начинает обслуживание пассажирских рейсов.

Как сообщалось, аэропорт Нового Уренгоя в среду временно прекратил прием и отправку воздушных судов из-за работ по эвакуации Ан-12.

В 13:07 среды у воздушного судна Ан-12 авиакомпании "Атран", выполнявшего коммерческий рейс по маршруту Сабетта - Новый Уренгой, при посадке на аэродром Новый Уренгой надломилась левая стойка шасси, самолет выкатился на боковую полосу. На борту находились восемь членов экипажа, пассажиров не было. Один человек был госпитализирован, но затем отпущен из больницы.