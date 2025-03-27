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Правительство рассмотрит законопроект о новых правилах выплат покидающим ООО участникам

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Правительство на заседании в четверг планирует рассмотреть законопроект, предусматривающий возможность во внесудебном порядке выплачивать покидающему общество с ограниченной ответственностью совладельцу рыночную стоимость его доли.

"Принятие законопроекта будет способствовать расширению принципа диспозитивности для участников предпринимательской деятельности, а также позволит оптимизировать хозяйственную деятельность обществ в части определения действительной стоимости доли участника общества, минуя возможные судебные разбирательства", - сообщила пресс-служба правительства.

Изменения предлагается внести в закон "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Ранее Минэкономразвития разрабатывало проект о праве выходящих из ООО участников получать средства за свою долю на основании рыночной оценки, а не из расчета величины обычно более низкой стоимости чистых активов в бухгалтерской отчетности. Согласно одной из версий законопроекта, такая опция может быть зафиксирована в уставе, а если это не сделано, то у покидающего компанию участника будет возможность обратится в компанию с заявлением о выплате ему рыночной стоимости доли. Такое заявление должно быть направлено до истечения срока, отведенного на расчеты между сторонами. Как правило, это три месяца, но в уставе ООО может быть установлен иной срок.

Согласно проекту, рыночная стоимость определяется оценщиком на последний день отчетного периода, предшествовавшего дню обращения участника с требованием. Оценщика сможет привлечь как ООО, так и покидающий его совладелец, причем он может сразу приложить к своему заявлению отчет об оценке.

Отсутствие оценки или споры из-за размера рыночной стоимости доли не должны мешать расчету между компанией и бывшим ее участником, по крайней мере частичному. Если срок для расчетов уже наступил, а оценка еще не готова или есть спор о стоимости доли, то ООО обязано заплатить участнику сумму, рассчитанную на основании балансовой стоимости активов. В том случае, если рыночная цена окажется выше, компания будет обязана доплатить бывшему участнику разницу, если ниже - он будет обязан вернуть излишне полученные средства. Такие расчеты должны состояться между сторонами в течение трех месяцев с момента составления оценки.

Обращение участника в компанию с заявлением о выплате ему рыночной стоимости доли при отсутствии такого положения в уставе, согласно проекту, - обязательный элемент корпоративных отношений. Если такое заявление не направлялось, то бывший участник ООО теряет право в судебном порядке требовать выплаты за долю ООО по рыночной, а не балансовой стоимости, следует из документа.

Аналогичные права предусматриваются и для кредиторов участника ООО, которые обращают взыскание на его долю в организации.

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