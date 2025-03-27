ФСБ заявила о вербовке спецслужбами Украины россиян под прикрытием консалтинговой RAND Corporation

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о выявленной вербовочной кампании украинских спецслужб, которые, действуя под прикрытием экспертно-аналитической американской компании RAND Corporation (признана в РФ нежелательной организацией), пытаются получить от россиян секретные сведения, касающиеся хода СВО.

По данным ФСБ, представители спецслужб Украины через популярные на территории России мессенджеры обращаются к гражданам РФ, предпочтительно связанным с военной службой, с предложением о сотрудничестве с RAND Corporation, обещая денежное вознаграждение.

"В ходе общения украинская сторона представляется сотрудниками отдела "Стран СНГ" Центра "Восточная Европа" филиала "RAND Corporation" - "RAND Europe". Для подтверждения своей принадлежности к указанной организации сообщаются данные в отношении якобы своего руководителя - директора регионального филиала "RAND Corporation" - "RAND Europe", - добавили в ЦОС.

Там подчеркнули, что "целью данных контактов является получение секретных материалов о боевом применении стратегической авиации ВКС России, численности и дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, задействованных в специальной военной операции на Украине".