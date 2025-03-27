Горнолыжный сезон в горах Сочи продлится до 12 мая

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сочинский курорт "Красная Поляна" планирует завершить горнолыжный сезон 2025 года 12 мая, сообщает пресс-служба курорта в четверг.

В пресс-службе напомнили, что зимний сезон стартовал 6 декабря 2024 года. Гостям доступно 30 км трасс, восемь зон для фрирайда, 5 км вечернего катания, три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря.

"Канатные дороги Красная поляна, Реликтовый Лес, Вершина, Аибга, Черная пирамида будут закрыты с 7 по 30 апреля. В этот период для любителей горных лыж и сноубордов будут доступны трассы Восточного сектора и открыты канатные дороги: Восточный лес, Старт чемпиона, Водопад Поликаря, Снежная звезда. А с 1 по 12 мая будут открыты трассы горной долины Цирк-2", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в среднем турпоток на курорте вырос примерно на 10% по сравнению с прошлым зимним сезоном.



