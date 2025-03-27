Москалькова удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о награждении уполномоченного при президенте по правам человека Татьяны Москальковой орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

"Хочу вас проинформировать, что вчера указом президента России за большой вклад в укрепление законности, защиты прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу Татьяна Николаевна Москалькова награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени", - сказала Матвиенко на заседании палаты.