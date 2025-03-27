Трое туристов погибли на Колыме в результате схода лавины

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате схода снежной лавины на группу туристов в Ягоднинском округе Магаданской области, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) муниципалитета.

"На перевале "Дядя Ваня" на группу туристов из шести человек сошла снежная лавина. Три человека погибли, одного ищут. Руководитель тургруппы получил травму, у него вывих. Еще один человек под лавину не попал", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в составе группы были туристы из Москвы.