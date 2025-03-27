Военные РФ нанесли удар по оружейному предприятию и военному аэродрому Украины

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по ряду объектов на Украине - оружейному предприятию, базе снабжения ВСУ, складам реактивных снарядов.

Как сообщили в Минобороны РФ, нанесено поражение "объектам инфраструктуры военного аэродрома, производственным зданиям оружейного предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цехам изготовления ударных беспилотных летательных аппаратов, базе снабжения ВСУ, складам реактивных снарядов и боеприпасов".

По данным ведомства, для этих ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.