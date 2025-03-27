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В Великом Новгороде появится мемориальная доска академику Зализняку

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Великом Новгороде мемориальную доску в память о исследователе берестяных грамот академике РАН Андрее Зализняке установят на его любимой гостинице, где он останавливался в течение 35 лет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе думы Великого Новгорода.

"В пятницу депутаты рассмотрят проект решения об установке мемориальной доски на фасаде гостиницы "Садко" на улице Федоровский ручей, где академик останавливался и работал в 1982-2017 годах", - уточнил собеседник агентства.

Как сообщили агентству в администрации отеля, у Зализняка не было в гостинице постоянного номера, он останавливался в свободных. Однако из года в год, вплоть до кончины в 2017 году, академик обычно предпочитал всем другим отелям именно "Садко", потому что эта гостиница в историческом центре города находилась вблизи от многих археологических раскопок.

Лингвист занимался изучением новгородских берестяных грамот с 1982 года. В 2011 году дума Великого Новгорода присвоила ему звание почетного гражданина города.

РАН Новгород Великий Новгород Андрей Зализняк Садко
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