КС России определил порядок действий при смерти одного из наследников по завещанию

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Конституционный суд России запретил автоматически относить к выморочному имуществу долю наследника по завещанию, умершего до открытия наследства, при наличии других наследников по завещанию и отсутствии наследников по закону. Об этом говорится в постановлении на сайте суда.

Постановление вынесено в результате проверки норм статьи 1161 Гражданского кодекса по жалобе Валерия Грязнухина.

Грязнухин унаследовал по завещанию 2/3 доли в квартире в Архангельской области, а также соответствующую часть банковских вкладов. Оставшаяся треть полагалась отцу Грязнухина, однако тот скончался задолго до завещательницы, а она не внесла в документ нужных изменений. В итоге доля стала предметом судебного разбирательства. Суды не сочли смерть наследника по завещанию до открытия наследства основанием для приращения спорной доли, указав, что она должна перейти к наследникам по закону, которых, однако, у завещательницы не нашлось.

Конституционный суд счел, что норма ГК не противоречит Основному закону, так как не мешает приращению долей оставшихся наследников по завещанию в подобном случае, если в самом завещании нет явного на то запрета.

КС подчеркнул обязанность законодателя обеспечить баланс интересов наследников, причем регулировать эти отношения следует на основе принципа приоритета действительной или предполагаемой воли наследодателя.

Как пояснил суд, статья 1161 ГК о приращении долей применяется, когда после открытия наследства у кого-либо из наследников право наследования прекращается, в связи с чем размер долей остальных увеличивается.

"Данная норма основана на допущении, что такое решение более всего отвечает предполагаемой воле наследодателя, который намеренно ограничил круг наследников именно указанными в завещании", - говорится в документе.

Тем не менее правила приращения долей не охватывают случая смерти наследника до открытия наследства, когда прирастать нечему. В итоге оспариваемую норму толкуют так, что, когда наследник по завещанию умер раньше времени, предназначавшаяся ему доля переходит наследникам по закону, если не был подназначен наследник.

КС указывает на отсутствие специального законодательного регулирования для подобных случаев и считает, что оспариваемую норму можно применять к ситуации отпадения наследника, умершего до открытия наследства, только в общей системе норм наследственного права так, чтобы последствия ее применения с наибольшей долей вероятности соответствовали предполагаемой воле наследодателя.

"В каждом конкретном случае необходимо, с учетом правил о толковании завещания, выяснять действительную волю завещателя, а при невозможности ее выяснения суд должен исходить из предполагаемой воли завещателя", - говорится в постановлении.

В частности, завещая все имущество назначенным наследникам, завещатель может стремиться исключить наследование по закону, то есть считает достойными только лиц, прямо упомянутых в документе. Однако, если завещание распределяет все имущество среди наследников по долям, такое указание на объем их прав можно также считать своеобразным порогом, который не может быть превышен: когда один из наследников умер, объяснимо наследование его доли наследниками по закону - как отвечающее воле завещателя ограничить размер долей наследников по завещанию.

В случае же дела Грязнухина, подчеркнул КС, ввиду отсутствия наследников по закону, по сути долю его отца могут признать выморочным имуществом, но закрепление такого подхода вовсе не отвечает публичным интересам, например, порождает негативные эффекты в жилищной сфере.

"Более того, вряд ли можно по общему правилу предполагать намерение завещателя распорядиться о переходе части своего имущества публичному собственнику, если все имущество завещано назначенным наследникам. Воля завещателя на передачу имущества публично-правовому образованию в порядке наследственного правопреемства не может предполагаться, но должна явно следовать из завещания, поскольку такое поведение является не типичным, а, скорее, исключительным. Собственник обычно стремится на случай своей смерти оставить имущество в семье или в кругу других наиболее близких ему лиц", - говорится в постановлении.

КС подчеркнул, что предполагаемой воле завещателя, который распорядился всем своим имуществом с указанием конкретных наследников, не может соответствовать передача имущества как выморочного публично-правовому образованию. О таком намерении не говорит и пассивность наследодателя, который не изменил завещание после смерти одного из наследников.

Таким образом, суд полагает, что толковать завещание как исключающее приращения долей оставшихся наследников по завещанию в случае смерти одного из них до открытия наследства и в отсутствии наследников по закону нельзя в отсутствие явного волеизъявления наследодателя об этом. Следовательно, отпадение или смерть одного из наследников по завещанию влечет увеличение долей остальных из определенного завещателем круга, если завещание явно этого не запрещает.

Дело заявителя подлежит пересмотру.