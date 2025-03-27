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В ГД внесен проект о праве супруга пользоваться машиной погибшего участника СВО

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Правительство России внесло в Госдуму законопроект о праве супруга пользоваться автомобилем, находящимся в собственности погибшего участника специальной военной операции (СВО).

"Законопроектом предусматривается, что супруг лица, погибшего в связи с участием (содействием выполнению задач) в специальной военной операции, вправе до выдачи свидетельства о праве на наследство использовать транспортное средство, которое было зарегистрировано за участником специальной военной операции", - говорится в пояснительной записке к законопроекту № 876678-8, опубликованному в базе данных Госдумы в четверг.

Чтобы пользоваться автомобилем, супруг должен будет обратиться к нотариусу за получением соответствующего свидетельства.

При этом "в случае фактического нахождения транспортного средства во владении третьих лиц, не имеющих права собственности на него до оформления наследства, переживший супруг, являющийся сособственником в отношении транспортного средства, вправе истребовать такое транспортное средство".

Также в законопроекте предусмотрена возможность оформления супругом ОСАГО.

Госдума
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