Новосибирский аэропорт возобновил прием самолетов после перерыва

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Новосибирский аэропорт "Толмачево" возобновил прием и отправку воздушных судов после кратковременного закрытия, сообщает Росавиация.

"Новосибирский аэропорт "Толмачево" в 19:01 по Москве возобновил прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

С 17:51 по Москве аэропорт был временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов из-за отсутствия метеорологических данных у руководителя полетов.

По данным онлайн-табло "Толмачево", задерживается прилет рейса из Утапао (Таиланд), Москвы (Домодедово), рейс из Санкт-Петербурга был направлен в Барнаул.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что, по предварительным данным, ограничения в приеме и вылете воздушных судов были вызваны технической неисправностью одного из элементов метеорологического оборудования в аэропорту.

"Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров", - говорится в сообщении