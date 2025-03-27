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Москалькова сообщила, что 28 марта состоится воссоединение четырех разделенных из-за боев на Украине семей

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Воссоединение четырех семей, разделённых из-за боевых действий на Украине, состоится в пятницу, 28 марта, сообщила "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Завтра по взаимной договоренности с украинской стороной на белорусско-украинской границе состоится воссоединение четырех семей", - отметила она.

Так, в Россию возвращается мужчина, который родился в Нижнем Новгороде, он нуждается в срочной медицинской помощи и проведении операции, сказала Москалькова. "Его отец ждет его на Родине", - добавила омбудсмен.

"Кроме того, возвращается мама жителя Смоленской области, который вместе с нами на границе будет ее встречать",- сообщила Москалькова .

Украина Татьяна Москалькова
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