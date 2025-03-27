Путин поручил правительству проработать вопрос строительства новый верфей

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству поддержать российских судостроителей и проработать вопрос строительства новых верфей в РФ.

"В первую очередь, и обращаю на это внимание правительства, надо поддержать наше судостроительное производство и предприятия, которые модернизируют и расширяют производство, выстраивают международные строительные цепочки", - заявил он, выступая на Международном арктическом форуме.

"Также прошу правительство рассмотреть возможность строительства новых верфей: современных, сложных, высокотехнологичных производств",- сказал Путин.

Президент также обратил внимание на необходимость создать условия для роста российских операторов, которые займутся перевозкой контейнеров, угля, сыпучих и других грузов через Арктику.

Новость дополняется