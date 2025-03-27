Песков заявил, что Уолтц и Ушаков постоянно находятся в контакте

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и помощник президента РФ Юрий Ушаков находятся в постоянном контакте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они постоянно в контакте", - сказал Песков, отвечая на вопрос относительно возможного звонка Уолтца Ушакову.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что Уолтц планирует обсудить с российским коллегой тему перемирия в районе Черного моря между РФ и Украиной.